Задержан калининградец, ограбивший уснувшую на остановке пьяную женщину

Задержан мужчина, подозреваемый в ограблении женщины, уснувшей на остановке. Случилось происшествие на проспекте Мира, сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

О противоправном деянии ночью, 21 декабря, сообщил оператор «Безопасного города». Потерпевшая успела разглядеть грабителя. Им оказался 42-летний местный житель. Он пояснил, что заметил на остановке уснувшую женщину. Она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пользуясь беспомощным состоянием жертвы, мужчина забрал из её сумочки мобильный телефон.

Похищенное у подозреваемого изъяли и возбудили в отношении него уголовное дело. Калининградцу грозит до 4 лет лишения свободы.