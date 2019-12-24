СК: в Калининграде осудили иностранца, который хотел взорвать сотрудника ФСБ

Во вторник, 24 декабря, суд вынес приговор двум гражданам среднеазиатских республик, одного из которых признали причастными к деятельности террористической организации исламистского толка, второго — в нескольких преступлениях, включая подготовку убийства сотрудника ФСБ. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе СК.

По данным Следственного комитета, в 2016 году в Калининградской области 29-летний мужчина, разделяющий радикальные формы ислама, уговорил своего 19-летнего соотечественника поехать в Сирию и присоединиться к международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

200 евро на поездку завербованного молодого человека в Сирию выделил их общий 34-летний знакомый. В марте 2016 года юноша уехал в Сирию и вступил в «Джамаат Таухид ва Джихад» — структурное подразделение «Джебхат ан-Нусра».

В мае 2018 года 29-летний и 34-летний мужчины были задержаны сотрудниками ФСБ, их заключили под стражу. Находясь в следственном изоляторе, 29-летний мужчина попытался уничтожить доказательства и свидетелей по делу, а также отомстить оперативнику ФСБ, который вел его дело.

«Для исполнения задуманного, он познакомился с одним из подследственных, содержащихся в следственном изоляторе, и предложил мужчине после освобождения привести в действие взрывное устройство в парикмахерской по месту работы двух свидетелей, давших изобличающие его показания, с целью убийства последних, а также совершить убийство сотрудника регионального управления ФСБ путем подрыва его автомобиля, — отметили в СК. — Реализовать свой умысел мужчине не удалось, поскольку потенциальный соучастник преступления сообщил о его намерении в правоохранительные органы». По данным источника «Нового Калининграда», парикмахерская, о взрыве в которой идет речь, находится на Центральном рынке.

Оба фигуранта уголовного дела вину не признали и отказались давать показания. Во вторник 2-й Западный окружной военный суд признал 34-летнего осужденного в финансировании терроризма (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ) и приговорил к 4 годам колонии общего режима.

29-летнего мужчину признали виновным в подстрекательстве к участию в деятельности террористической организации (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), пособничестве в финансировании терроризма (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), поиске соучастников убийства двух и более лиц (ч. 1 ст. 30, пп. «а», «б», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), поиске соучастников убийства военнослужащего из мести (ч. 1 ст. 30, ст. 317 УК РФ). Молодого человека приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.