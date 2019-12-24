Светлогорская школьница уехала в Калининград и пропала (фото)

Светлогорская школьница уехала в Калининград и пропала (фото)
Таисия Казакова / пресс-служба регионального УМВД
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Полиция Светлогорска разыскивает пропавшую 15-летнюю Таисию Казакову. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 24 декабря, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 20 декабря девочка уехала из дома в Калининград.

Приметы: на вид 15 лет, рост 165-170 см, телосложение худощавое, волосы чёрно-синие прямые до плеч, глаза зелёные, на левом запястье татуировка в виде цветка, на икре правой ноги татуировка в виде рожка с мороженым. Была одета: чёрная болоньевая куртка до пояса, чёрные кеды.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Таисии Казаковой, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (40153) 2-12-02,2-21-79,2-21-76,8-905-242-95-68, 02 или 102.

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