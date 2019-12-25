Пьяный калининградец случайно насадил себя на металлический штырь на клумбе

В областном центре 39-летний мужчина получил серьезную травму, упав ночью на металлический штырь. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду сообщил источник в экстренных службах.



Около двух часов ночи в службу 112 позвонил мужчина, который сообщил, что упал на штырь и получил травму. Он не смог объяснить спасателям, где именно он находится, потому что был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Через час полицейские смогли отыскать пострадавшего недалеко от его дома на ул. Гайдара. В 03.20 спасатели срезали металлический штырь ограждения клумбы специальным оборудованием. Не извлекая кусок металла из тела мужчины, они передали его медикам скорой помощи.