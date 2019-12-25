В Советске ДТП с пешеходом попало на видео, водитель скрылся (видео)

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В Советске ДТП с пешеходом попало на видео, водитель скрылся (видео)

В Советске ГИБДД разыскивает водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места преступления. Инцидент попал на камеры, установленные на одном из зданий. Видео в своем Instagram выложила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла на пересечении ул. Гагарина и Революции. Водитель легкового авто сбил женщину и уехал с места аварии. Очевидцев аварии просят обратиться по телефонам: (840161) 6-04-10;6-25-84;6-21-25 либо в дежурную часть — 3-66-11.

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Reposted from @gibdd_sovetsk39 (@get_regrann) - Госавтоинспекция МО МВД России "Советский" устанавливает обстоятельства происшествия, связанного с наездом на пешехода, водитель которого с места ДТП скрылся. Происшествие произошло на пересечении ул. Гагарина и Революции. Любую, имеющую значение информацию очевидцев просим сообщить по телефонам: (840161) 6-04-10; 6-25-84; 6-21-25 либо в дежурную часть 3-66-11. Кроме этого можно написать в комментарии. - #regrann

Публикация от УГИБДД Калининградской области (@gibdd39)


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