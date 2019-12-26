В Полесском районе ищут пропавшего девятиклассника (фото)

Полиция разыскивает 15-летнего жителя Полесского района Василия Корону, мальчик пропал в среду. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Ученик 9 класса, проживающий в посёлке Зеленово, ушёл из дома около 16:00 в среду, 25 декабря. Был одет: черная куртка укороченная с капюшоном, светло-серые штаны, темно-синие с белыми полосками кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении Василия Короны, просим сообщить об этом по телефонам:
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