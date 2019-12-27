Очевидцы: на развязке Гайдара-Челнокова легковушка влетела в отбойник (фото)

На круговой развязке в районе рынка «Сельма» в Калининграде легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение, передает в пятницу, 27 декабря, корреспондент «Нового Калининграда».
Авария произошла на пересечении ул. Гайдара и ул. Челнокова. Водитель машины не справился с управлением и врезался в ограждение, повредив капот и фары автомобиля. По предварительным данным, пострадавших нет.
«Он на скорости влетел в забор, звук жесткий, аж на всю улицу слышно было», — сообщили свидетели аварии «Новому Калининграду».
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