В Гурьевске 35-летний мужчина за оскорбление забил подругу до смерти

В Гурьевске 35-летний мужчина за оскорбление забил подругу до смерти
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гурьевске осудили 35-летнего местного жителя, который избил приятельницу до смерти. Об этом сообщает пресс-служба Гурьевского районного суда.

Установлено, что ночью 23 июня 2019 года во дворе дома по ул. Ленина в Гурьевске мужчина распивал спиртные напитки с приятельницей. В ходе возникшей ссоры он нанес потерпевшей не менее 5 ударов кулаком в голову. От полученных ттрвм женщина скончалась спустя непродолжительное время в больнице.

«Подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме, раскаялся, пояснил, что потерпевшая оскорбила его, поэтому он нанес ей удары по лицу и голове», — говорится в релизе.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимого в пользу матери погибшей девушки компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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