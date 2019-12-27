Полиция просит помочь разыскать квартирного вора, укравшего медали и карты памяти

Полиция просит помочь разыскать квартирного вора, укравшего медали и карты памяти
Виталий Невар / Новый Калининград
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Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении квартирной кражи. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Квартирная кража была совершена 8 декабря в Приморске на улице Калининградское шоссе. Установлено, что вор похитил 7 карт памяти, юбилейные медали ВМФ России и денежные средства. Нанесённый ущерб заявительница оценила в сумму 31 000 рублей.

Если вам что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 8 (40145) 6-92-20, 8 999 092 31 82 либо 02 (102 с мобильного).

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