В Калининграде разыскивают подозреваемого в мошенничестве мужчину (фото)

Калининградские полицейские разыскивают подозреваемого в мошенничестве. В период времени с 15.11.2019 г. по 05.12.2019 г. он совершил мошеннические действия в отношении местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Приметы подозреваемого: возраст 28 лет, волосы русые, рост около 175 см, среднего телосложения.
Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 554-502, 554-503 (дежурная часть), 554-601, 554-602 либо 02 (102 с мобильного).
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