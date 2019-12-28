В Калининграде разыскивают подозреваемого в мошенничестве мужчину (фото)

В Калининграде разыскивают подозреваемого в мошенничестве мужчину (фото)
Фото пресс-службы регионального УМВД
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Калининградские полицейские разыскивают подозреваемого в мошенничестве. В период времени с 15.11.2019 г. по 05.12.2019 г. он совершил мошеннические действия в отношении местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Приметы подозреваемого: возраст 28 лет, волосы русые, рост около 175 см, среднего телосложения.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 554-502, 554-503 (дежурная часть), 554-601, 554-602 либо 02 (102 с мобильного).

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