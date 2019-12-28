В Черняховске задержали мужчину с 70 свертками героина

В Черняховске сотрудники полиции задержали 39-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотиков. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в субботу сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

23 декабря около 23.15 в подъезде одного из домов по улице Советской задержали мужчину, у которого в ходе досмотра нашли 70 свёртков с неизвестным веществом. Экспертиза подтвердила, что это героин. Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Мужчину доставили в изолятор временного содержания, полицейские выясняют, где и у кого он купил партии наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Ему грозит до 3 лет колонии.