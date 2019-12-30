На ул. Пионерской сгорел автомобиль, хозяин второго успел увезти машину (фото) (видео)

В ночь на понедельник, 30 декабря, произошел автомобильный пожар в областном центре, в результате которого одна машина сгорела, вторая получила повреждения. Об этом сообщают региональное управление МЧС на своем сайте и очевидцы в Сообществе автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».



Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 00:49, огонь охватил автомобиль, припаркованный во дворе дома по ул. Пионерской в областном центре. В машине выгорел моторный отсек на площади 2 кв.м, частично закопчен и поврежден салон.

Очевидцы опубликовали видео, на котором хозяин припаркованного рядом авто спешно покидает место стоянки, у машины дымится правый бок. По данным МЧС, у нее оплавилось правое зеркало и пластиковые части двери, частично повреждено лакокрасочное покрытие.

Отмечается, что реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. С огнем боролись 5 пожарных. Пострадавших нет.