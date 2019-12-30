После пожара в квартире на ул. Великолукской обнаружили тело мужчины

В Калининграде в сгоревшей квартире на ул. Великолукской пожарные обнаружили тело мужчины. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.



Днем в субботу, 29 декабря, в правоохранительные органы поступила информация о том, что после ликвидации возгорания в квартире на первом этаже многоквартирного дома в Московском районе обнаружено тело мужчины. На место происшествия выезжал следователь.

Личность погибшего установлена — им оказался 56-летний хозяин квартиры, проживающий один. По предварительным данным, причиной возгорания является неосторожное курение.

«Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Точную причину и очаг возгорания позволит установить пожарно-техническая судебная экспертиза. В настоящее время проводится процессуальная проверка в ходе которой выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказала официальный представитель ведомства Наталья Гацко.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.