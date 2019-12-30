Под Багратионовском волонтеры нашли тело пропавшего в сентябре грибника

Под Багратионовском волонтеры нашли тело пропавшего в сентябре грибника
Виталий Невар / Новый Калининград
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Члены поисково-спасательного отряда «Запад» нашли тело грибника, пропавшего в конце сентября. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в отряде.

Мужчина ушел за грибами в леса в районе пос. Корнево Багратионовского района 27 сентября этого года и вечером не вернулся домой. Его искали больше месяца, задействовали кинологов и квадрокоптеры, но безуспешно.

В воскресенье, 29 декабря, в ПСО «Запад» поступила информация о том, что один из местных жителей заблудился и, пока искал выход из леса, наткнулся на «что-то ужасное». Члены отряда позвонили в полицию и предупредили, что поедут проверять информацию. Поисковая группа из трех человек выехала в Багратионовский район, в лес их согласился проводить один из местных жителей, которому заблудившийся свидетель примерно описал место, где нашел тело.

Поисковая группа в ночи прочесала около 3,5 километров и обнаружила тело пенсионера в лесу со стороны пос. Высокое. «Там скелетированные останки, растасканные животными. В этом лесу стая волков водится. В 30 метрах от тела нашли ту самую красную корзинку. Оставили там геометку, вернулись к машинам, вызвали сотрудников полиции. Утром нам уже родственники погибшего сообщили, что они опознали останки», — рассказали корреспонденту «Нового Калининграда» в ПСО «Запад».

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