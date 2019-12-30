В Краснознаменске при пожаре погиб человек, 5 семей остались без крова (фото)

В Краснознаменске при пожаре погиб человек, 5 семей остались без крова (фото)
Фото администрации Краснознаменского ГО
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Ранним утром в понедельник, 30 декабря, в Краснознаменске случился пожар, в результате которого один человек погиб и 16 остались без крова. Об этом сообщает местная администрация.

Сообщение о пожаре на ул. Комсомольской, 7 поступило около шести утра. К дому съехались пожарные расчеты Краснознаменска, Советска, Немана и Гусева.

В результате пожара жилые помещения и имущество 5 семей (12 взрослых, 4 детей) пришли в негодность. В пожаре погиб один человек — наниматель жилого помещения, где и возник очаг возгорания.

На экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о расселении пострадавших. Трем семьям с детьми выделены муниципальные квартиры из маневренного фонда. Две семьи переехали к родственникам.

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