Очевидцы: на 9 Апреля водитель на «БМВ» врезался в столб на тротуаре и сбежал (фото)

В Калининграде минувшей ночью произошло ДТП с участием «БМВ». Автомобиль пробил дорожное ограждение, вылетел на тротуар и врезался в столб. Водитель сразу после аварии сбежал с места ДТП. Об этом сообщают автомобилисты в сообществе «ВКонтакте». Машина получила серьезные технические повреждения, из людей, по предварительным данным, никто не пострадал. Как утверждают участники сообщества, вместо сбежавшего водителя вопросы с полицией «утрясали» его родители, которые приехали на оформление ДТП.
В Калининграде минувшей ночью произошло ДТП с участием «БМВ». Автомобиль пробил дорожное ограждение, вылетел на тротуар и врезался в столб. Водитель сразу после аварии сбежал с места ДТП. Об этом сообщают автомобилисты в сообществе «ВКонтакте». Машина получила серьезные технические повреждения, из людей, по предварительным данным, никто не пострадал. Как утверждают участники сообщества, вместо сбежавшего водителя вопросы с полицией «утрясали» его родители, которые приехали на оформление ДТП.
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