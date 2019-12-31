Пьяного черняховца, устроившего «гонки» с автомобилем ДПС, арестовали на 10 суток

Пьяного черняховца, устроившего «гонки» с автомобилем ДПС, арестовали на 10 суток
Виталий Невар / Новый Калининград
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Житель Черняховска, севший за руль пьяным и создавший реальную угрозу для жизни других водителей, встретит Новый год в камере для административных задержанных. Об этом на своей странице в «Инстаграм» сообщила региональная ГИБДД.

Инцидент случился 29 декабря около 6 часов утра на 7 километре автодороги «Гвардейск-Неман- граница с Литовской республикой». 26-летний водитель автомобиля «Ваз» не выполнил законное требование сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытался скрыться. Сотрудниками дорожно-патрульной службы было организовано преследование на патрульном автомобиле. Спустя некоторое время водитель был задержан. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и  оказывал сопротивление сотрудникам Госавтоинспекции, хватаясь за форменную одежду и выражаясь грубой нецензурной бранью в адрес полицейских.

На водителя был составлен административный материал по статьям 12.8.ч.1 «Управление транспортного средства в состоянии опьянения» и ст.19.3.ч.1 «Неповиновение законному требованию или распоряжению сотрудника полиции» Кодекса административных правонарушений. Нарушитель был доставлен в суд, где ему было назначено административное наказание в виде ареста на 10 суток.

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