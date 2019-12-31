В районе двухъярусного моста собралась пробка из-за ДТП (фото)

В Калининграде произошло ДТП, спровоцировавшее затор в районе двухъярусного моста. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте». Как уточняют очевидцы, один водитель поворачивал с правого ряда на мост, а находившийся в левом ряду автомобилист его не пустил. В результате из-за столкнувшихся машин затруднено движение, собралась пробка.
В Калининграде произошло ДТП, спровоцировавшее затор в районе двухъярусного моста. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте». Как уточняют очевидцы, один водитель поворачивал с правого ряда на мост, а находившийся в левом ряду автомобилист его не пустил. В результате из-за столкнувшихся машин затруднено движение, собралась пробка.
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