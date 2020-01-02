В Калининграде рецидивист «заблудился» за кулисами и обокрал артистку музтеатра

Полиция Калининграда задержала 40-летнего местного жителя по подозрению в краже из музыкального театра. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии полиции, мужчина проник в гримерную комнату и украл женский кошелек и серебряную цепочку с кулоном. Когда он собрался выйти с похищенным, то неожиданно наткнулся на хозяйку ценностей. Он сказал ей, что просто заблудился за кулисами.

Подозреваемому удалось покинуть здание театра, но его внешность хорошо запомнили свидетели и мужчину задержали по месту жительства. Адрес его был полицейским хорошо известен, так как задержанный был судим уже пять раз, пояснили в пресс-службе.