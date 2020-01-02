Пьяного калининградца на BMW не пустили в Польшу 1 января

Польские пограничники задержали 41-летнего калининградца на погранпереходе в Безледах. Мужчина сел за руль нетрезвым. Об на своем сайте сообщает Варминско-Мазурский отдел пограничной службы Польши.
1 января на погранпереход со стороны России подъехал автомобиль марки BMW. Польский инспектор почувствовал, что от водителя пахнет алкоголем. Алкотестер подтвердил предположение — в дыхании 41-летнего жителя Калининградской области выявлено 0,7 промилле. Пьяного водителя доставили в отдел полиции в в Бартошице.
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