В Калининграде задержали группу «домушников», промышлявшую в новостройках (фото)

Полиция Калининграда задержала троих местных жителей по подозрению в серии квартирных краж. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 2 января, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии полиции, группа специализировалась на взломах квартир в новостройках. Они пользовались тем, что хозяева обычно не торопятся после новоселья менять однотипные дверные замки. Злоумышленники хорошо изучили их устройство и легко подбирали ключи. Перед кражей мужчины прозванивали по домофону все квартиры на лестничной площадке, чтобы убедиться в отсутствии свидетелей. Один из членов группы всегда дежурил неподалёку и по рации предупреждал подельников об опасности.

Подозреваемых задержали на ул. Дзержинского сразу после очередной кражи. Мужчины пытались скрыться на автомобиле. У них изъяли похищенные вещи на общую сумму 225 тыс. рублей: дорогие часы, ювелирные украшения и иностранную валюту. Кроме того, оперативники нашли орудия преступлений: отмычки, наборы ключей, перчатки и рации.

Двум задержанным по 28 лет, третьему — 31 год. Против мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемых арестовали и поместили в СИЗО. Их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.



