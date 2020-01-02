Под Гурьевском пенсионер получил ножом в грудь за новогодним столом и погиб

Под Гурьевском пенсионер получил ножом в грудь за новогодним столом и погиб
Виталий Невар / Новый Калининград

В поселке Маршальское Гурьевского ГО пенсионер погиб во время застолья. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 2 января, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы вечером 1 января 2020 года. По предварительной информации, 60-летний мужчина выпивал в своем доме в компании своего 56-летнего соседа.

Между мужчинами вспыхнула ссора в ходе которой 56-летний гость один раз ударил соседа кухонным ножом в грудь. Супруга потерпевшего вызвала скорую помощь, но медики констатировали смерть потерпевшего. Женщина вызвала полицию.

Приехавшие на место полицейские обнаружили нападавшего неподалеку от дома и передали сотрудникам Следственного комитета. Подозреваемый задержан, допрошен, с ним проведена проверка показаний на месте происшествия. Вину признал, ему предъявлено обвинение в убийстве. Для установления точной причины смерти пенсионера назначена судебно-медицинская экспертиза, расследование продолжается.


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