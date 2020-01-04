Появилось видео ДТП на Сельме, в котором BMW сломала забор и вылетела на встречку

В Сети опубликовали видеозапись момента аварии, в которой автомобиль BMW проломил забор и вылетел на полосу встречного движения. Видео в субботу, 4 января опубликовано в группе калининградских автомобилистов.

На записи видно, как на ул. Гайдара с парковки у магазина «Бауцентр» выезжает пикап Mitsubishi. В тот момент, когда внедорожник фактически закончил маневр, в него сзади на высокой скорости врезалась BMW, проломила изгородь и оказалась на противоположной стороне проезжей части. Из легкового автомобиля вышли два человека.