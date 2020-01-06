Под Черняховском при тушении пожара в квартире обнаружили тело женщины

В поселке Калиновка Черняховского городского округа сотрудники МЧС во время тушения пожара в квартире обнаружили тело женщины. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.



Утром в воскресенье, 5 января, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при тушении возгорания в одном из жилых домов в поселке обнаружено тело 62-летней хозяйки квартиры. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

«Видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти женщины, не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно- медицинская экспертиза. В ходе осмотра установлено, что очагом возгорания является кресло, находящееся в одной из комнат. Предварительной причиной возгорания следствие считает неосторожное обращение с огнем», — рассказала официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко.

Запах дыма почувствовали дочь и сожитель погибшей, проживавшие в квартире по соседству. Сначала они попытались самостоятельно потушить возгорание, а затем вызвали пожарных.

Как стало известно «Новому Калининграду» от источника в оперативных службах региона, хозяйка сгоревшей квартиры длительное время злоупотребляла спиртным. Электричество в ее жилище было отключено за неуплату.