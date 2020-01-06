В Калининграде вор отжал дверь салона красоты и вынес «все, что попадалось под руку»

В Калининграде местный житель подозревается в хищении имущества из салона красоты в Центральном районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



В полицию поступило заявление от 35-летнего предпринимателя, который сообщил, что из принадлежащего ему салона красоты был похищено оборудование и парфюмерия на сумму 125 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого — им оказался ранее судимый 45-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина проник в парикмахерскую через отжатую им входную дверь.

«Не найдя денег, злоумышленник хватал все, что попадалась под руку- электробритвы, машинки для стрижки, а также дорогостоящую женскую парфюмерию», — говорится в сообщении ведомства.

На момент задержания, подозреваемый уже успел продать электроприборы и косметические принадлежности. Оперативники пытаются установить местонахождение краденого имущества.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».