В Калининграде вор отжал дверь салона красоты и вынес «все, что попадалось под руку»

В Калининграде вор отжал дверь салона красоты и вынес «все, что попадалось под руку»
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде местный житель подозревается в хищении имущества из салона красоты в Центральном районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило заявление от 35-летнего предпринимателя, который сообщил, что из принадлежащего ему салона красоты был похищено оборудование и парфюмерия на сумму 125 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого — им оказался ранее судимый 45-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина проник в парикмахерскую через отжатую им входную дверь.

«Не найдя денег, злоумышленник хватал все, что попадалась под руку- электробритвы, машинки для стрижки, а также дорогостоящую женскую парфюмерию», — говорится в сообщении ведомства.

На момент задержания, подозреваемый уже успел продать электроприборы и косметические принадлежности. Оперативники пытаются установить местонахождение краденого имущества.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». 

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