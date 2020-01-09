Полиция задержала двух мужчин, незаконно рыбачивших в Калининградском заливе

Полиция задержала двух мужчин, незаконно рыбачивших в Калининградском заливе
Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининграде полиция задержала двух мужчин, которые занимались незаконной ловлей рыбы в период новогодних праздников. Об этом в четверг, 9 января, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте.

Как отметили в ведомстве, сотрудники полиции задержали двух жителей области 43-х и 47-ти лет. Мужчины вылавливали ценные породы рыбы в ночное время, используя запрещенные лесковые сети. Результатом деятельности браконьеров стала гибель 30-ти экземпляров рыб ценных пород. Среди них: лещ, камбала и плотва. Общая сумма ущерба оценивается почти в 11 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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