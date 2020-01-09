Росприродназор признал вину субподрядчика строительства Приморской ТЭС

Росприроднадзор возбудил дело об административном правонарушении в отношении компании-субподрядчика, занятой на стройке Приморской ТЭС в Светловском ГО. Соответствующий документ опубликовала общественная организация «Зеленый фонд» на своей странице в Facebook.
Дело возбуждено по ч.2 ст.8.4 КоАп России («Нарушение законодательства об экологической экспертизе»). Компании грозит штраф от 100 до 250 тыс. рублей.Ранее «Зеленый фонд» обнаружил, что отходы со строительной площадки золошлакоотвала Приморской ТЭС незаконно сбрасывались в нелегальные песчаные карьеры в поселках Люблино и Волочаевское. При этом, согласно проекту, грунт со стройплощадки должен передаваться по договору ООО «Ремжилфонд» для размещения на полигоне ТБО в Светлом.
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