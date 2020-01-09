В Калининграде таксист снял деньги с карты с помощью забытого телефона

В Калининграде таксист снял с банковской карты деньги с помощью забытого в салоне автомобиля телефона. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данным полиции, водитель такси, который ранее подвозил нетрезвого мужчину, заметил забытый им телефон с банковской картой в салоне автомобиля, однако не сообщил ему об этом. Выждав месяц, чтобы его не заподозрили, 34-летний водитель начал списывать деньги. Ущерб составил 27 тысяч рублей.

Таксист задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».