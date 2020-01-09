Начальника охраны сельхозкомпании подозревают в краже 30 тонн пшеницы

Нестеровская полиция задержала начальника службы охраны аграрного предприятия по подозрению в хищении 30 тонн зерна. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, 33-летний мужчина организовал вывоз и продажу пшеницы на территории Калининградской области. Недостачу обнаружил директор фирмы, который приехал проверить склады. Сумма ущерба превысила 300 тыс. рублей. Полицейские опросили свидетелей кражи и установили места сбыта зерна.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.