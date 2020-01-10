В Калининграде задержали молодого грабителя пожилых женщин (видео)

В Калининграде задержали 21-летнего местного жителя, грабившего по вечерам пожилых женщин. Об этом четверг сообщили в пресс-службе УМВД.
По данным ведомства, злоумышленник подкарауливал горожанок на тихих улицах, выхватывал из их рук сумки и убегал. Молодой человек был задержан после ограбления 67-летней пенсионерки. Женщина вызвала полицию. Мужчину нашли через 20 минут, в ходе досмотра у него изъяли сумка потерпевшей.
Калининградец подозревается в 5 подобных грабежах. Возбуждены уголовные дела.
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