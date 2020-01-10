В пруду Южного парка нашли тело пропавшей калининградки (дополнено)

В Калининграде в пруду Южного парка нашли тело ранее пропавшей 62-летней местной жительницы. Об этом в пятницу, 10 января, «Новому Калининграду» сообщили в общественной поисковой организации «Запад».

Тело женщины нашли в 00:15. Оно находилось примерно в 4 метрах от берега. Погибшую опознал ее зять.

Калининградку начали искать 8 января. В тот день в районе 21:00 она вышла из дома. В последний раз с ней говорили по телефону в 22:27, когда, по ее словам, она находилась в парке «Юность».

Дополнено: как уточнили в региональном управлении Следственного комитета РФ, тело женщины нашли в водоеме в 100 метрах от центрального входа. Во время осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшей не обнаружено. Все вещи и документы находились при ней. Для установления точной причины смерти и давности ее наступления назначена экспертиза. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

