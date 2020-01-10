Калининградке присудили штраф в 4 раза больше взятки, которую она хотела дать полицейскому

В Калининграде женщину, торгующую сумками поддельных брендов, оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику полиции. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного суда.

По данным ведомства, предпринимательница хотела продолжить незаконную торговлю в своем магазине и предложила полицейскому взятку в 25 тысяч рублей, чтобы «замять» дело, однако после передачи денег ее задержали.

Суд квалифицировал действия преступницы по ч. 3 ст. 291 УК РФ как дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия. Наказанием стали назначенный ей штраф в размере 100 000 рублей, а также полная конфискация поддельного товара. На данный момент приговор не вступил в законную силу.