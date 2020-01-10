В Пионерском судят монтажника, убившего собутыльника

В Пионерском за убийство судят жителя Самары, который приехал в регион, чтобы подрабатывать монтажником. Информацию об этом в пятницу, 10 января, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Светлогорского городского суда.



Как сообщили в ведомстве, в начале сентября 2019 года мужчина решил выпить со своим знакомым, но во время застолья между ними произошла ссора. В результате приезжий сначала восемь раз ударил товарища по голове рукой, а затем еще два — ножом в область шеи и груди. От полученных травм мужчина скончался.

Следствие квалифицировало действия обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Судебное заседание по данному делу состоится 14 января 2020 года.