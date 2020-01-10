В Пионерском судят монтажника, убившего собутыльника

В Пионерском судят монтажника, убившего собутыльника
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

В Пионерском за убийство судят жителя Самары, который приехал в регион, чтобы подрабатывать монтажником. Информацию об этом в пятницу, 10 января, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Светлогорского городского суда.

Как сообщили в ведомстве, в начале сентября 2019 года мужчина решил выпить со своим знакомым, но во время застолья между ними произошла ссора. В результате приезжий сначала восемь раз ударил товарища по голове рукой, а затем еще два — ножом в область шеи и груди. От полученных травм мужчина скончался.

Следствие квалифицировало действия обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Судебное заседание по данному делу состоится 14 января 2020 года.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter