На ул. Сибирякова «Лексус» сбил 48-летнюю женщину

Вечером в пятницу произошло ДТП на ул.Сибирякова, в ходе которого пострадала 48-летняя женщина. Об этом сообщает в своем Instagram региональное управления ГИБДД.
ДТП случилось в 19 часов 10 минут, когда по ул. Сибирякова со стороны ул. Горького в направлении ул. Нарвской двигался автомобиль «Лексус». Управлявшая им 35—летняя женщина в районе дома 36 сбила пешехода, переходившую проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадавшая госпитализирована.
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Калининград. В 19 часов 10 минут по улице Сибирякова со стороны улицы Горького в направлении улицы Нарвская двигался автомобиль марки «Лексус» под управлением 35 – летней женщины, которая в районе дома 36 (по улице Сибирякова) совершила наезд на пешехода, переходившую проезжую часть дороги, справа налево по ходу движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 48 – летний пешеход получила телесные повреждения. #гибдд39 #дтп #наезднапешехода
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