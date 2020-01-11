Поисковики нашли останки пропавшего 3 мес. назад в Зеленоградском округе пенсионера

В Зеленоградском городском округе обнаружены останки пропавшего в начале октября 80-летнего мужчины. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в поисково-спасательном отряде «Запад».



Скелетированные останки были найдены у пос. Дунаевка, в 500 метрах от военной станции. Ранее его в этих местах неоднократно искали, однако обнаружить тело помешала густая растительность: перед смертью пенсионер залез под куст боярышника. Волонтеры опознали его по вещам, в частности, по ботинкам и мобильному телефону.

Сейчас на место прибыл сотрудник Следственного комитета, волонтеры ведут его к месту происшествия, отметили в поисково-спасательном отряде.



