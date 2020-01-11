На ул. Горького сгорели «Шкода» и «Хендай» (видео)

В ночь на субботу на ул. Горького произошел автомобильный пожар. Сгорели две машины, видео с места происшествия опубликовано в Сообществе автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».



Судя по видео, пожар произошел в районе перекрестка с ул. Марины Цветаевой. Сгорели «Шкода Рапид» и «Хендай 130».

По данным регионального управления МЧС, возгорание случилось в 01:21. Сначала загорелась «Шкода», огонь охватил ее моторный отсек а затем перекинулся на салон и на рядом стоящий «Хендай». У последнего повреждены багажное отделение и салон. Пострадавших нет. Пожарные прибыли вовремя, с возгоранием боролись 12 человек.