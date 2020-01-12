На Батальной сбили 12-летнего ребенка на пешеходном переходе

На ул. Батальной областного центра под колесами авто пострадала 12-летняя девочка. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла около четырех дня в субботу. По улице Батальной в направлении Автомобильной двигался «Ивеко» под управлением 51-летнего водителя. В районе дома № 22 машина сбила 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил травмы.
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