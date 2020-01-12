Очевидцы сообщают о ДТП с погибшими на балтийской трассе (дополнено)

На трассе Калининград-Балтийск произошла серьезная авария, об этом сообщают свидетели в сообществе калининградских автомобилистов «ВКонтакте». По словам очевидцев, авария произошла в районе мкрн им. А. Космодемьянского. Легковое авто слетело с дороги и перевернулось. Очевидцы сообщают о погибшей женщине.

Дополнено. Как сообщили позднее в пресс-службе регионального УМВД, в результате ДТП никто не погиб. Авария произошла около 12.00 в воскресенье «Део Матиз» под управлением 69-летнего водителя не справился с управлением, машина съехала в придорожный кювет. По предварительной информации, серьезных травм водитель не получил.