В Калининграде судят мужчину, который убил друга и бросил тело в колодец

Завершилось расследование уголовного дела против 35-летнего жителя Калининграда, который убил своего приятеля и сбросил тело в колодец. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Вечером 19 сентября прошлого года обвиняемый, его сожительница и двое приятелей семьи распивали спиртное во дворе дома в садовом товариществе «Железнодорожник» в Калининграде.

После застолья все отправились в дом спать. Как полагает следствие, во сне 50-летний мужчина начал бормотать, что помешало отдыхать обвиняемому, и тот с целью убийства нанес потерпевшему раскладным ножом удар в область шеи, а затем вновь лег спать.

Проснувшись наутро и обнаружив приятеля без признаков жизни, калининградец сбросил тело убитого в колодец во дворе дома и закидал сверху старой одеждой. 29 сентября тело нашли сотрудники полиции.

Против 35-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину свою мужчина признал, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.