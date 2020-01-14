В Калининграде после исчезновения пациента больницы возбудили уголовное дело (фото)

В Калининграде после исчезновения пациента больницы возбудили уголовное дело (фото)
Сергей Касаткин. Фото предоставлено СУ СКР
Все новости по теме: Розыск

В Калининграде возбуждено уголовное дело об убийстве после исчезновения пациента БСМП. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. 

По данным следствия, 13 октября 2019 года 33-летний Сергей Касаткин вышел из городской клинической больницы скорой медицинской помощи, и по настоящее время его местонахождение не установлено.

«По факту безвестного исчезновения мужчины следственными органами регионального управления Следственного комитета возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сергей Касаткин объявлен в розыск», — говорится в сообщении ведомства.

Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет; рост около 160 см., худощавого телосложения; волосы на голове русые, коротко стриженные, глаза зеленые. Возможно, был одет в джинсы синего цвета, рубаху утепленную в черно-белую клетку, серые шерстяные носки, резиновые сланцы.

К гражданам, располагающим значимой информацией о возможном месте нахождения разыскиваемого мужчины и обстоятельствах его безвестного исчезновения, просьба обратиться в региональное Следственное управление (г.Калининград, ул. 9 Апреля, 60 А) лично либо по телефонам: 8-911-868-25-02,8(401-2)30-57-65,8(401-2)30-57-60 или 02. Звонки принимаются круглосуточно. 

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