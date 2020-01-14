В Калининграде после исчезновения пациента больницы возбудили уголовное дело (фото)

В Калининграде возбуждено уголовное дело об убийстве после исчезновения пациента БСМП. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.



По данным следствия, 13 октября 2019 года 33-летний Сергей Касаткин вышел из городской клинической больницы скорой медицинской помощи, и по настоящее время его местонахождение не установлено.

«По факту безвестного исчезновения мужчины следственными органами регионального управления Следственного комитета возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сергей Касаткин объявлен в розыск», — говорится в сообщении ведомства.

Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет; рост около 160 см., худощавого телосложения; волосы на голове русые, коротко стриженные, глаза зеленые. Возможно, был одет в джинсы синего цвета, рубаху утепленную в черно-белую клетку, серые шерстяные носки, резиновые сланцы.