Житель Светлогорска присваивал деньги покупателей, чтобы играть в онлайн-казино

Житель Светлогорска присваивал деньги покупателей, чтобы играть в онлайн-казино
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Светлогорске 34-летний мужчина решил продавать автозапчасти через интернет, но тяга к азартным играм подтолкнула его к мошенничеству. Об этом во вторник, 14 января, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как сообщили в ведомстве, сначала предприниматель добросовестно высылал товар своим покупателям и получал за него деньги. Вскоре мужчина пристрастился к азартным играм, а для развлечения в онлайн-казино ему потребовались крупные суммы денег. Чтобы продолжить играть, мужчина воспользовался положительной репутацией и продолжил оформлять заказы в Сети, однако отправлять приобретенные запчасти перестал. На 10-ти таких «соглашениях» мошенник смог заработать 336 000 рублей.

На основании собранных в ходе расследования доказательств подозреваемому предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Если вина мужчины будет доказана, максимальным наказанием может стать лишение свободы на срок до 2 лет.


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