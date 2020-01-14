Двое неманцев силой забрали портмоне у пьяного товарища, лежавшего на обочине

Двое неманцев силой забрали портмоне у пьяного товарища, лежавшего на обочине
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Немане двое местных жителей ограбили своего знакомого, который выпивал с ними ранее. Об инциденте, случившемся в июне 2019 года, «Новому Калининграду» сообщили во вторник, 14 января, в пресс-службе Неманского городского суда.

По данным ведомства, после совместного застолья 30-летний неманец и его 19-летний приятель обнаружили своего односельчанина, который заснул прямо на обочине дороги. Молодые люди решили воспользоваться состоянием товарища и стали осматривать его карманы, но мужчина неожиданно проснулся и начал отбиваться. Тогда злоумышленники прижали его к земле и несколько раз ударили по голове и телу. Забрав у потерпевшего портмоне, грабители скрылись. Сумма ущерба составила 7300 рублей.

В суде один из преступников попытался смягчить свое наказание, заявив, что похитил у односельчанина деньги, но не бил его при этом. Однако его соучастник рассказал совершенно другую версию произошедшего.

Суд, рассмотрев все доказательства, квалифицировал действия обоих подсудимых по ч. 2 ст. 162 УК РФ как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. И приговорил 30-летнего грабителя к 4,6 годам колонии, а его 19-летнего товарища — к 2 годам лишения свободы. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

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