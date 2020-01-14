На правой набережной «Мерседес» вылетел на газон и врезался в «Порше»

В Instagram-странице областной Госавтоинспекции опубликовали видео с места ДТП на Правой набережной, которая произошла в понедельник, 13 января. Водитель «Мерседеса» на нем пытается объяснить сотрудникам, как его автомобиль попал в аварию и едва не вылетел в Преголю. Как рассказали корреспонденту «Нового Калининграда» в ведомстве, мужчина вел себя неадекватно и говорил вещи, которые не соответствуют действительности.
«Предварительно, [это был] мужчина, 25-лет. Что он там делал — пояснить не может, — сообщили „Новому Калининграду“ в отделе пропаганды ГИБДД, — Как туда приехал [он], тоже долго пояснить не мог. Он выехал на склон, потом резко стартанул, врезался в „Порш Кайен“, который был припаркован на краю проезжей части и начал дальше буксовать». Попытки автомобилиста справиться с управлением привели к тому, что машина зарылась в грунт.
После прохождения проверки на содержание алкоголя в крови выяснилось, что мужчина был трезв. В ведомстве отметили, что «его направили на наркотическое опьянение, [результат которого] будет известен через 10-14 дней».
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В Калининграде сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП на Правой набережной В Госавтоинспекцию поступило сообщение о том, что на улице Правая набережная областного центра произошло ДТП. По словам очевидцев водитель, допустивший столкновение, по внешним признакам находится в состоянии опьянения, и ему необходима медицинская помощь. На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи ГИБДД и скорая. Как было предварительно установлено, 25-летний водитель автомобиля «Мерседес» двигался по улице Правая набережная, где допустил столкновение с припаркованным на краю проезжей части автомобилем «Порше». После оформления необходимых документов по дорожно-транспортному происшествию молодой человек был доставлен в учреждение для прохождения освидетельствования на предмет опьянения, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
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