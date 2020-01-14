Калининградец брызнул экс-жене газовым баллончиком в глаза из-за компьютера

Полиция задержала калининградца, который брызнул бывшей жене в глаза газовым баллончиком. Причиной такого поступка стали элементы компьютера, которые мужчина не хотел отдавать ей. Об этом во вторник, 14 января, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



По информации ведомства, экс-супруги делили совместное имущество. В какой-то момент бывшие муж и жена начали ссориться из-за компьютерной техники, которую мужчина категорически отказывался уступать. В результате он схватил газовый баллончик и брызнул в лицо оппонентки. Женщина с ожогами глаз и лица обратилась в больницу, где медики расценили полученные травмы как легкий вред здоровью.

В отношении подозреваемого дознаватели полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.