В Калининграде женщину облили кислотой в подъезде дома

В Калининграде женщину облили кислотой в подъезде ее дома, расположенного в Ленинградском районе. Полиция ведет поиски преступника. Информацию об этом во вторник, 14 января, «Новому Калининграду» подтвердили в пресс-службе регионального УМВД.
«По факту причинения телесных повреждений в подъезде одного из домов в Ленинградском районе возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ. Проводится расследование. Устанавливаются причастные к преступлению лица», — рассказали «Новому Калининграду» в пресс-службе ведомства.
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