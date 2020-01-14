Четверым неманцам, которые избили и заживо сожгли пенсионера грозит «пожизненное»

Четверым жителям Немана, которые в январе 2019 года жестоко убили пенсионера грозит пожизненный срок заключения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 14 января.



По данным следствия, погибший выпивал со своими будущими убийцами. Когда выпивка закончилась, злоумышленники стали требовать с пожилого собутыльника 50 тысяч рублей, а свои «просьбы» они сопровождали ударами. Избитый пенсионер под воздействием угроз согласился и сказал собутыльникам, что деньги находятся в его квартире, куда они и пошли. Когда, добравшись до квартиры, подозреваемые поняли, что денег там нет, они несколько раз ударили пенсионера топором и ножом в область тела и головы. Затем один из злоумышленников решил поджечь диван, на котором находился еще живой потерпевший, чтобы скрыть возможные улики преступления. Прибывшие на тушение огня пожарные вынесли из горящей квартиры уже мертвого мужчину.

При этом, когда компания вернулась обратно, одна из выпивавших с ними женщин решила сознаться в совершенном преступлении. Однако другой ее собутыльник избил женщину, чтобы та молчала. Уточняется, что он нанес ей не менее девяти ударов топором, причинив тяжкий вред здоровью.

В конце января 2019 года мужчин, расправившихся с пенсионером, взяли под стражу. Выяснилось, что убийство совершили ранее судимые 31-летний житель Немана и 27-летний житель Озерска.

Прокуратурой Калининградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 граждан, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

«По совокупности предъявленного обвинения за указанные преступления предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — отмечается в релизе.