В Советске полицейским, пытавшим заключенных шокером, грозят условные сроки

В Советске полицейским, пытавшим заключенных шокером, грозят условные сроки
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Советске на заседании суда прокурор запросил для двух полицейских, обвиняемых в пытках задержанных электрошокером, условные сроки. Об этом сообщает «Медиазона».

Гособвинитель попросил приговорить бывшего главу уголовного розыска отдела полиции по Славскому району майора Михаила Самойлова к четырем годам колонии условно, а старшего оперуполномоченного из этого же отдела, майора Вадима Балтрушайтиса — к трем годам условно.

Полицейским вменяют пункты «а» и «б» части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств). Помимо этого, Самойлова обвиняют по части 1 статьи 222.1 УК (незаконное хранение взрывных устройств), полицейский хранил у себя тротиловую шашку. Оба не признают свою вину.

По версии следствия, 27 января 2015 года в ОВД по Славскому району Самойлов бил мужчин руками, ногами, кожаной папкой для документов и дубинкой, а Балтрушайтис, чтобы обездвижить задержанных, заковал их в наручники и бил линейкой и электрошокером. При этом Самойлов на время сжал руки на шее одного из мужчин так, что тот не мог дышать. 

Так силовики пытались получить от местных жителей признательные показания в краже из магазина колбасы, водки, конфет и других продуктов на сумму около 20 тысяч рублей.

Самойлова также обвиняют в незаконном хранении взрывчатки (часть 1 статьи 222.1 УК). В Следственном комитете считают, что он хранил в рабочем сейфе тротиловую шашку — вещественное доказательством по делу, которое он расследовал. После окончания расследования полицейский отнес шашку домой.

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