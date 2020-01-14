СМИ: мужчина поджег себя возле здания Европарламента в Страсбурге

Мужчина получил сильные ожоги после того, как поджег себя у здания Европарламента в Страсбурге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французские СМИ.

По информации иностранных изданий, мужчина албанского происхождения облил себя бензином, а затем поджег с помощью зажигалки. Он получил ожоги лица и рук, его отправили в больницу.

Близ здания Европарламента в момент инцидента проходила демонстрация выходцев из Гвинеи, ее участники поспешили оказать помощь мужчине. Пока информации о том, что могло послужить причиной действий пострадавшего, нет.