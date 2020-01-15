СК: житель Ладушкина до смерти забил приятеля металлической трубой

СК: житель Ладушкина до смерти забил приятеля металлической трубой
Виталий Невар / Новый Калининград
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Завершено расследование в отношении 40-летнего жителя города Ладушкина Багратионовского района — он обвиняется в убийстве своего собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, 14 февраля прошлого года обвиняемый распивал спиртное в своей квартире в компании двух женщин и 39-летнего приятеля. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого потерпевший несколько раз ударил хозяина квартиры металлической трубой, а затем ушел к себе домой.

Позже, в ночь на 15 февраля, обвиняемый пришел домой к потерпевшему и нанес ему той же трубой не менее 13 ударов в область головы и шеи. Травмы оказались не совместимы с жизнью. От орудия преступления мужчина избавился по дороге домой, выкинув его в канаву. Следствие полагает, что обвиняемый действовал умышленно и шел к знакомому именно с целью убийства. Однако мужчина заявил, что не желал смерти приятелю.

На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.



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