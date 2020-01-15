СК: за 2019 год в области расследовано 96 коррупционных преступлений

СК: за 2019 год в области расследовано 96 коррупционных преступлений
Виталий Невар / Новый Калининград
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За 2019 год региональное управление Следственного комитета расследовало 96 коррупционных преступлений. Об этом в среду, 15 января, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе ведомства.

На стадии предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых по делам о коррупции на 101 млн рублей.

Всего за 2019 год региональными следователями возбуждено 778 уголовных дел, из которых 53 дела — об убийствах, 43 уголовных дела — о сексуальном насилии. Из расследованных 848 преступлений 313 относятся к тяжким и особо тяжким.


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